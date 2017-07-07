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Судьба Хави Гарсии решится после сбора в Австрии

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес «Бордо» и «Малаги» к Хави Гарсии.

- Предложения от этих клубов есть, других пока нет. Решение будем принимать вместе с тренерским штабом, когда команда вернется со сборов, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, контракт Гарсии с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость 30-летнего испанца составляет 7 миллионов евро. В сезоне-2016/17 Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. 

Второй сбор «Зенита» в австрийском Кицбюэле завершится 8 июля. 

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