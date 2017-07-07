Игорь Лебедев: Доказательства корупционых связей ФИФА с Россией – нет

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, о котором сегодня подробно писал «Советский спорт».

- Ответить на вопрос, ушла ли коррупция из ФИФА или нет, не так просто. ФИФА - довольно независимая международная спортивная федерация, к деятельности которой мы имеем довольно опосредованное отношение. У нас там есть только лишь свой представитель. При предыдущем президенте был якобы коррупционный скандал, и это заставило уйти в отставку не только Йозефа Блаттера, но и руководство УЕФА. В итоге были избраны новые. Но что там внутри изменилось, а что нет - нам тяжело сказать.

Наша страна получила обвинения только по поводу того, что мы якобы «купили» Чемпионат мира-2018. Также претензии были к Катару, который «купил» турнир в 2022 года. Никаких доказательств этому так и не последовало, все осталось лишь на словах. Со стороны западных СМИ активно идет подрывная деятельность и высказываются сомнения по поводу проведения мирового первенства у нас в стране. Добрались теперь до Инфантино, будто он куда-то там летал на непонятном самолете. И опять в этом виновата Россия. Мы к этому привыкли, нас уже обвиняли в том, что мы поставили Трампа президентом.

Лично я видел Джанни Инфантино на матче Кубка конфедераций, на матче сборных Германии и Мексики. На посту президента ФИФА он не так давно. Все те моменты, в которых его могли бы обвинить, к нему не имеют отношения. В частности, распределение ближайших двух чемпионатов мира. Эти решения непосредственно к нему не имеют никакого отношения. Его трудно в чем-либо обвинить. То, что он прилетал в Россию – это его обязанность. Кубок конфедераций проводится под эгидой ФИФА, и он был должен там быть...