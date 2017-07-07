Игорь Киреев: Восстанавливаться после травмы очень трудно

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев рассказал, как происходит его восстановление после травмы, полученной в концовке прошлого сезона.

«Первый сбор я пропустил, так как мне не было смысла ехать в Австрию. Дома я делал простые упражнения, разрабатывал руку. На втором сборе стал заниматься в тренажерном зале с минимальными весами, плюс мне нужно достигнуть максимальной амплитуды травмированной руки.

Недавно приступил к беговой работе, так что восстановление идет своим чередом. Насчет сроков восстановления говорить не хочется, не буду загадывать. Работа, которую я сейчас делаю, не интересная, очень скучная. Такая работа намного сложнее, чем в общей группе», — цитирует Киреева официальный сайт «Ростова».