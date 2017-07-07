Анонсировано новое дополнение для Hearthstone — «Рыцари ледяного трона»

Компания Blizzard анонсировала новое дополнение для карточной игры Hearthstone — «Рыцари ледяного трона».



В игре появятся 135 новых карт, новая способность у карт — «Похищение жизни», которая позволит восстанавливать здоровье своего героя за счет нанесения урон, а также новое приключение — «Цитадель Ледяной Короны». Разработчики также добавят классовые легендарные карты, которые изменят класс героя в «Рыцаря смерти».

Выход «Рыцари ледяного трона» запланирован на середину августа. За предзаказ дополнения (2 799 рублей) игроки получат 50 комплектов и рубашку для карт «Ледяная Скорбь».

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