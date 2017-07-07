С «Томи» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с томской «Томи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС по итогам которого было принято решение удовлетворить заявление ФК «Томь» г. Томск о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», - говорится в сообщении пресс-службы томской команды.

Отмечается, что после заседания Палаты заявку «Томи» на сезон 2017/18 пополнили 8 новичков, которые смогут принять участие в завтрашнем матче против «Кубани».