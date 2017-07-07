Анна Дмитриева: Кузнецова должна обыгрывать Херцог

Комментатор Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о специфике игры Светланы Кузнецовой.

- Первый сет в матче против Екатерины Макаровой Кузнецова уверенно выиграла (6:0), а во втором начала ошибаться и отдала несколько геймов на своей подаче…

- В этом вся Кузнецова. Ее особенность заключается в том, что она начинает матчи так, как она должна играть, а потом, добившись легкой победы в первой партии, с ней что-то начинает происходить. То ли Света успокаивается, то ли расслабляется, то ли начинает экспериментировать, но второй сет у нее почти всегда проходит очень тяжело. Она сама часто шутит по этому поводу: «если у соперницы не было сет-боллов во втором сете на моей подаче, это большая удача». Наверное, она должна когда-нибудь от этого избавиться.

- Завтра Кузнецова сыграет против Полоны Херцог. Что ждать от этого противостояния?

- Если оценивать потенциальные возможности теннисисток, то Светлана должна выигрывать убедительно, потому что она выше уровнем, чем Херцог, - сказала Дмитриева.