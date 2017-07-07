Виктор Классон: Рад, что мне наконец-то удалось прервать полосу невезения

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Марибором» (2:0).

- Я удовлетворен результатом. Да, мы забили быстрый гол, но в первом тайме у нас не было так гладко. Не все получалось в атаке, где мы порой грешили в передачах. Во второй половине стали действовать точнее, забили второй гол и не дали шансов сопернику отыграться.

В предыдущих контрольных матчах я должен был забивать неоднократно, но мяч не шел в ворота. Рад, что мне наконец-то удалось прервать эту полосу невезения, - передает слова Классона пресс-служба краснодарской команды.

Напомним, что в матче с «Краснодаром» полузащитник оформил дубль.