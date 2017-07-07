Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организации

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал напитки и еду, оставшиеся со свадьбы, благотворительной организации.

«Все это прибыло к нам, мы контролируем процесс. Но на данный момент не знаем количества продуктов. Мы сказали организаторам свадьбы о том, что можем принять только безалкогольные напитки и еду. За алкоголь придется платить, поэтому мы не можем его взять», – приводит слова директора организации Пабло Альгарена Bleacherreport.

Напомним, что в июня Месси женился на своей девушке Антонелле Роккуццо.