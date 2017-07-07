Евгений Губарев: Вырученные от обмена Нестерова средства «Трактор» вложит в клубную вертикаль

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен прав на защитника Никиту Нестерова.

- Армейский клуб сделал серьезное предложение: «Трактор» получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали. По всем параметрам это выгодное соглашение как для «Трактора», так и для ЦСКА и самого хоккеиста, - приводит слова Губарева пресс-служба челябинской команды.

Ранее стало известно, что Нестеров подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

Напомним, что 24-летний Нестеров перешел в «Монреаль» из «Тампы-Бэй» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Всего защитник провел в НХЛ 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24).