Коннор Макдэвид: Я хотел доказать свою преданность «Ойлерз»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал подписание нового контракта с «Ойлерз».

- Остаться здесь на следующие девять лет было чрезвычайно важно для меня. Я хотел доказать свою преданность и «Ойлерз», и болельщикам, и городу. Показать, что я здесь всерьез и надолго, и что побеждать тоже хочу именно здесь. Мы живем в городе с богатейшей хоккейной историей, которую очень важно возродить.

В минувшем сезоне мы лишь начали пробовать победы на вкус. Но, безусловно, оставили дела неоконченными. И я, безусловно, верю в то, что с помощью прекрасных партнеров, тренеров и менеджмента мы доведем начатое до конца. Мы сумеем выиграть в этом городе, - передает слова Макдэвид официальный сайт НХЛ.

Добавим, что по новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 20-летний нападающий будет получать порядка 12,5 миллиона долларов в год. Общая сумма контракта составила порядка 100 миллионов долларов. Таким образом, Макдэвид с сезона 2018-19 станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.