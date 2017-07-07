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Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли француженку Осеан Доден и немку Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:3 и вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Российские теннисистки совершили три двойные ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Макарова и Веснина поспорят с лучшими в матче Андреа Клепач / Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения / Испания) – Мона Бартель / Анетт Контавейт (Германия / Эстония).

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