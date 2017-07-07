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Владельцы боевого пропуска выберут участников Матча всех звезд на TI 2017

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В боевом пропуске The International 2017 появилась возможность проголосовать за участников Матча всех звезд.

Собрать команду можно в разделе All-Stars в компендиуме. Матч всех звезд пройдет в режиме 5v5 Captains Mode. Победители получат 100 000 долларов. 

The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд турнира превысил 20 миллионов долларов.

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