Самолет с футболистами «Арсенала» совершил аварийную посадку

Только что самолет с футбольным клубом «Арсенал» (Тула) совершил аварийную посадку в Вене. Как сообщает официальный твиттер команды, пострадавших нет.

«Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», – сообщает официальный твиттер клуба.