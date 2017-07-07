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Самолет с футболистами «Арсенала» совершил аварийную посадку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Только что самолет с футбольным клубом «Арсенал» (Тула) совершил аварийную посадку в Вене. Как сообщает официальный твиттер команды, пострадавших нет.

«Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», – сообщает официальный твиттер клуба.

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