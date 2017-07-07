Вадим Корнилов: Лебедев может встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев будет заинтересован в поединке с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

- В данный момент Лебедев принял решение не участвовать в турнире тяжеловесов World Boxing Super Series. На это было несколько причин и случилось так, как случилось. У Дениса сейчас все в порядке с боями, в это воскресенье он будет защищать свой титул WBA Super и никому его отдавать не намерен - ни сейчас, ни позднее.

Дело в том, что Денис владеет поясом WBA Super и тот боксер, который одержит победу в Супер серии, все равно будет иметь еще одного чемпиона в дивизионе помимо себя. Таким образом, поединок за звание абсолютного чемпиона между ними будет напрашиваться сам собой. Возможно, именно так все и произойдет. По крайне мере, нас такое развитие событий может заинтересовать, - заявил менеджер боксера Денис Корнилов.

Жеребьевка Всемирной боксерской суперсерии состоится 8 июля в Монако.

На турнир «крузеров» были подписаны чемпион мира WBO украинец Александр Усик (Украина), обладатель пояса WBC Майрис Бриедис (Латвия), чемпион IBF Мурат Гассиев (Россия), регулярный чемпион WBO кубинец Юниер Дортикос (Куба), а также Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Дмитрий Кудряшов (Россия).

К этой семерке присоединился кубинец Майк Перес (22-2-1), ранее выступавший в тяжелом весе.



