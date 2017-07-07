Марк Авербух: Долгое время команды были больше нужны турнирам, но теперь правила игры, я надеюсь, изменятся

Директор по развитию EPICENTER Марк Авербух выразил мнение об изменении отношений между организаторами и командами после изменения системы мейджоров по Dota 2.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Шикарные отели, перелеты бизнес-классом, подарки, невероятные, сказочные условия пребывания. Хватит, словно говорят Valve организаторам некоторых турниров, вы достаточно настрадались, можете выдыхать.



Очки, которые Valve отсыплет организаторам Major и Minor турниров, те смогут обменять на необходимость покупать особо привередливым командами перелеты бизнес-класса, или селить их по одному человеку в 5* гостинице. И вот за это, лично от меня, большое, человеческое, спасибо ребятам из Бельвью.



Долгое время команды были больше нужны турнирам, но теперь правила игры, я надеюсь, изменятся. Это не значит, что на следующий Major игроков привезет чартер, а жить они будут в 3* отеле, не имея возможности питаться в свободные дни, или тренироваться. Но это движение в правильном направлении, где ценность любого турнира, на котором разыгрываются очки, вне зависимости от того Minor это или Major, будет выше любого из турниров, которые были организованы ESL, SLTV, EEE и другими компаниями до этого момента. Это путь в сторону диалога, когда организаторы смогут на равных разговаривать с командами, а те уже не смогут диктовать свои условия.



Я не знаю, получил ли EPICENTER статус Major, надеюсь, что да, но воодушевлен тем, что Valve готовы протянуть руку помощи организаторам. Я верю в то, что только вместе организаторы, команды и Valve смогут добиться качественного роста сцены и вывести ее на новый уровень».



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