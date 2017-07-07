Кирилл Капризов: Поговорили с Никитиным о моей роли в команде

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.

- Как вам партнеры по тройке – Светлаков и Кузьменко?

- Да отличные! Тем более, что раньше мы уже играли вместе – в Финляндии на молодежном чемпионате мира.

- Контакт с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным наладить уже успели?

- У нас хорошие отношения. Я же и с ним уже знаком по работе в сборной. Маленько с ним и лично уже поговорили – о том, чего он от меня ждет в команде. Так что впечатления от команды очень хорошие. Никакого дискомфорта.