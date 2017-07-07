Кирилл Капризов: Поговорили с Никитиным о моей роли в команде
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.
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Как вам партнеры
по тройке –
Светлаков и
Кузьменко?
- Да отличные! Тем более, что раньше мы уже играли вместе – в Финляндии на молодежном чемпионате мира.
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Контакт с главным
тренером ЦСКА
Игорем Никитиным
наладить уже
успели?
- У нас хорошие отношения. Я же и с ним уже знаком по работе в сборной. Маленько с ним и лично уже поговорили – о том, чего он от меня ждет в команде. Так что впечатления от команды очень хорошие. Никакого дискомфорта.
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