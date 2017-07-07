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«Монако» отказывается продавать Лемара в «Арсенал»

Источник:  L'EquipeКомментарии

«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое лондонским «Арсеналом».

«Канониры» предложили за полузащитника 45 миллионов евро, улучшив условия своего первого предложения. Сам футболист хотел бы перейти в «Арсенал».  Кроме того, полузащитник дружит с нападающим Александром Ляказеттом, ранее подписавшим контракт с лондонским клубом.

В минувшем сезоне 21-летний Тома Лемар провел 55 матчей за «Монако» и забил 14 мячей при 17 голевых передачах.

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