Кирилл Капризов: Набрал лишние кило на Алтае, но они уйдут быстро
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.
- В отпуск я, как обычно, ездил на Алтай, каждый год там бываю, - рассказывает Капризов. - Набрал ли лишние килограммы? Есть немного… Но они сейчас уйдут очень быстро. Уже уходят!
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Кстати, о тренировках
– сильно занятия
в ЦСКА отличаются
от уфимских?
- Упражнения разные. Но пока мы только начали готовиться к сезону. Вот съездим на сборы (в понедельник ЦСКА вылетает в Финляндию. – Прим. ред.)… После них точнее смогу ответить.
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