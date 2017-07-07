Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Капризов: Набрал лишние кило на Алтае, но они уйдут быстро

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.

- В отпуск я, как обычно, ездил на Алтай, каждый год там бываю, - рассказывает Капризов. - Набрал ли лишние килограммы? Есть немного… Но они сейчас уйдут очень быстро. Уже уходят!

- Кстати, о тренировках – сильно занятия в ЦСКА отличаются от уфимских?
- Упражнения разные. Но пока мы только начали готовиться к сезону. Вот съездим на сборы (в понедельник ЦСКА вылетает в Финляндию. – Прим. ред.)… После них точнее смогу ответить.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Со Знарком у меня проблем нет!Кирилл Капризов: Со Знарком у меня проблем нет!Новичок ЦСКА Кирилл Капризов рассказал «Советскому спорту» о том, почему сразу почувствовал себя комфортно в армейском клубе.Кирилл Капризов: Поговорили с Никитиным о моей роли в командеФорвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.Евгений Губарев: Вырученные от обмена Нестерова средства «Трактор» вложит в клубную вертикальГенеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен прав на защитника Никиту Нестерова.Роман Любимов: Олимпиада стала важным фактором возвращения в ЦСКАНападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал свой переход из «Филадельфии» в армейский клуб.Данис Зарипов: «Металлург» навсегда останется в моем сердце!Нападающий Данис Зарипов, подписавший контракт с казанским «Ак Барсом», поблагодарил болельщиков магнитогорского «Металлурга» за поддержку.Федор Канарейкин: Полагаю, что Зарипову есть что доказывать в ближайшие два годаБывший главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о переходе Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».«Авангард» подписал двухлетний контракт с нападающим Стасем«Авангард» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем. Об этом информирует официальный сайт омского клуба.Игорь Есмантович: Я пока звезд в ЦСКА не вижуПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что в составе армейской команды нет звездных игроков.Данис Зарипов: Осталось всей командой добраться до Кубка ГагаринаНападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хочет выиграть с клубом Кубок Гагарина.ЦСКА заключил соглашение с Григоренко на три годаПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подписали трехлетний контракт с форвардом Михаилом Григоренко.ЦСКА подписал трехлетний контракт с НестеровымПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подписали трехлетний контракт с российским игроком Никитой Нестеровым.Зарипов вернулся в «Ак Барс». Таблица переходов КХЛЗарипов вернулся в «Ак Барс». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Зарипов перешел в «Ак Барс»Зарипов перешел в «Ак Барс»«Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом информирует официальный сайт клуба.«Сибирь» рассталась с нападающим Скабелкой«Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.Директор «Ак Барса»: С переходом Зарипова еще ничего не решилиДиректор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал информацию, что нападающий Данис Зарипов близок к возвращению в казанский клуб.Почему Нестеров уходит в ЦСКА, и как «Сент-Луис» подписал КостинаПочему Нестеров уходит в ЦСКА, и как «Сент-Луис» подписал КостинаОбозреватель «Советского спорта» оценивает контракты, которые были подписаны в НХЛ за последние сутки.Зарипов близок к возвращению в «Ак Барс»Нападающий Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения, сообщает «Чемпионат».Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛАгент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что игрок перейдет в один из клубов КХЛ.Без вины, но вне закона! Почему три игрока «Динамо» лишены прав в КХЛБез вины, но вне закона! Почему три игрока «Динамо» лишены прав в КХЛНесколько хоккеистов бело-голубых оказались в абсурдной ситуации, из-за которой сейчас не могут нормально готовиться к сезону.Сергей Светлов: Не верю, что «Динамо» пропустит следующий сезонИзвестный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Светлов высказался о ситуации в родном клубе.
Футбол
Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организации
Теннис
Анна Дмитриева: Кузнецова должна обыгрывать Херцог
Футбол
Судьба Хави Гарсии решится после сбора в Австрии
Футбол
Андрей Будогосский: Безбородов рассудит матч Суперкубка, так как признан лучшим арбитром сезона
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости