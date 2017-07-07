Кирилл Капризов: Набрал лишние кило на Алтае, но они уйдут быстро

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о том, как обживается в армейском клубе.

- В отпуск я, как обычно, ездил на Алтай, каждый год там бываю, - рассказывает Капризов. - Набрал ли лишние килограммы? Есть немного… Но они сейчас уйдут очень быстро. Уже уходят!

- Кстати, о тренировках – сильно занятия в ЦСКА отличаются от уфимских?

- Упражнения разные. Но пока мы только начали готовиться к сезону. Вот съездим на сборы (в понедельник ЦСКА вылетает в Финляндию. – Прим. ред.)… После них точнее смогу ответить.