Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга»

Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским защитнком Жереми Матье, ранее выступавшим за испанскую «Барселону».

Матье подписал с португальским клубом контракт сроком на два сезона.

Ранее руководство каталонского гранда разрешило Матье тренироваться в составе «Спортинга» во время отпуска, а по его окончании оба клуба должны были принять решение о будущем футболиста.

Жереми Матье выступал за «Барселону» с лета 2014 года, перейдя в каталонскую команду из «Валенсии». До этого он выступал за французские «Сошо» и «Тулузу».











