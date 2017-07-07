Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга»

Источник:  ФК «Спортинг»Комментарии

Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским защитнком Жереми Матье, ранее выступавшим за испанскую «Барселону».

Матье подписал с португальским клубом контракт сроком на два сезона.

Ранее руководство каталонского гранда разрешило Матье тренироваться в составе «Спортинга» во время отпуска, а по его окончании оба клуба должны были принять решение о будущем футболиста.

Жереми Матье выступал за «Барселону» с лета 2014 года, перейдя в каталонскую команду из «Валенсии». До этого он выступал за французские «Сошо» и «Тулузу».




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организацииНападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал напитки и еду, оставшиеся со свадьбы, благотворительной организации.Судьба Хави Гарсии решится после сбора в АвстрииСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес «Бордо» и «Малаги» к Хави Гарсии.Кейлор Навас: «Реалу» нужно забыть прошлый сезонВратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал партнеров забыть о прошлых успехах.Виктор Гончаренко: Тошич был полезен ЦСКАГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды полузащитника Зорана Тошича.Дмитрий Черышев: Из-за ошибки врачей моему сыну кололи гормон ростаБывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о восстановлении после травмы его сына - полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.Жосеп Бартомеу: Недолго уговаривали Месси остаться в «Барселоне»Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал продление контракта с нападающим Лионелем Месси.«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов куда-то переходит (видео)«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов куда-то переходит (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Полузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтовПолузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтовПолузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.Владлен Бабаев покинул «Спартак»Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторонФутбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским защитником Александром Филиным.Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.Артем Милевский: Благодарен «Динамо-Бресту» за возможность сыграть на родной землеЭкс-нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал своей переход в брестское «Динамо».Милевский подписал контракт с брестским «Динамо»Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский перешел в брестское «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.«Енисей» подписал вратаря «Спартака-2» Филиппова«Енисей» подписал контракт с вратарем Михаилом Филипповым, ранее выступавшим за «Спартак-2».«Лейпциг» заключил контракт с нападающим Огюстеном«Лейпциг» заключил контракт с нападающим «ПСЖ» Жаном-Кевеном Огюстеном. Об этом информирует официальный твиттер немецкого клуба.«Лестер» объявил о переходе ИборрыАнглийский «Лестер» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Висенте Иборры.«Гуанчжоу Эвергранд»: Паулиньо очень важен для нас, мы не продадим его в «Барселону»На официальном сайте китайского «Гуанчжоу Эвергранд» появилось сообщение об отказе продавать хавбека сборной Бразилии Паулиньо в «Барселону».«Реал» установил ценник на Гарета БэйлаКак сообщает Diario Gol, мадридский «Реал» принял решение расстаться с полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом.Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.Марк-Андре Тер Штеген: «Реал» заслуженно выиграл чемпионат ИспанииГолкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании, а также рассказал о планах каталонского клуба на следующий сезон.
Футбол
Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организации
Теннис
Анна Дмитриева: Кузнецова должна обыгрывать Херцог
Футбол
Судьба Хави Гарсии решится после сбора в Австрии
Футбол
Андрей Будогосский: Безбородов рассудит матч Суперкубка, так как признан лучшим арбитром сезона
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Жереми Матьё
Жереми Матьёвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы