Трояновский рассчитывает провести следующий бой осенью
Источник: «Мир бокса»Комментарии
Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассчитывает провести следующий поединок через несколько месяцев.
- Хочу поблагодарить своих болельщиков за поддержку и веру в меня. Рассчитываем провести следующий бой осенью, - заявил Трояновский.
Напомним, Эдуард Трояновский потерял чемпионский пояс в декабре прошлого года. Уже в первом раунде его нокаутировал намибиец Джулиус Индонго.
После этого российский боксер провел только один поединок: 1 июля он нокаутировал итальянца Миккеле Ди Рокко.
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