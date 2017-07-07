Полузащитник пермского «Амкара» Бранко Йовичич перешел в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт пермской команды.

«Сегодня руководители «Амкара» и белградского клуба «Црвена Звезда» договорились о трансфере 24-летнего полузащитника Бранко Йовичича, который провел в составе нашей команды три сезона», - говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

- «Црвена Звезда» в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для «Амкара» сделка, позволившая получить серьезные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента, - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Добавим, что в минувшем сезоне РФПЛ Йовичич провел 21 матч и забил один мяч. Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Бранко Йовичича в 600 тысяч евро.

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