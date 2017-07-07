Джанаев тренируется с «Рубином» на сборах в Австрии

Валерий Рейнгольд: У кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев

Чемпион СССР 1962 года Валерий Рейнгольд считает, что в заявке на чемпионат России можно обойтись без лимита легионеров.