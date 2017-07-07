Джанаев тренируется с «Рубином» на сборах в Австрии
Источник: InstagramКомментарии
Бывший вратарь «Ростова» Сослан Джанаев в настоящее время занимается в составе «Рубина» на тренировочном сборе в Австрии.
Совместную с Джанаевым фотографию после тренировки казанской команды в социальной сети Instagram разместил голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.
Напомним, что 9 июня Джанаев покинул «Ростов», в котором выступал с 2014 года и в составе которого стал серебряным призером РФПЛ. В прошедшем сезоне Джанаев принял участие в 13-ти матчах ростовской команды и пропустил 9 голов.
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