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Джанаев тренируется с «Рубином» на сборах в Австрии

Источник:  InstagramКомментарии

Бывший вратарь «Ростова» Сослан Джанаев в настоящее время занимается в составе «Рубина» на тренировочном сборе в Австрии.

Совместную с Джанаевым фотографию после тренировки казанской команды в социальной сети Instagram разместил голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

Тренировка прошла на ура!!!!

Публикация от Сергей (@ryzhikovsergey)

Напомним, что 9 июня Джанаев покинул «Ростов», в котором выступал с 2014 года и в составе которого стал серебряным призером РФПЛ. В прошедшем сезоне Джанаев принял участие в 13-ти матчах ростовской команды и пропустил 9 голов.

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