«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайзерслаутерном»

Определился соперник «Зенита» по товарищескому матчу на втором летнем сборе.

По сообщению официального сайта петербургского клуба, им стала команда из второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн». Матч пройдет 8 июля в Германии и начнется в 19:00.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини, обыграв «Аустрию» со счетом 2:1.

Планировалось, что 8 июля «Зенит» проведет еще одну товарищескую встречу в Австрии, но команда не смогла вовремя договориться с соперником.

Первый официальный матч в сезоне-2017/18 петербуржцы проведут 16 июля в Хабаровске против СКА в рамках первого тура РФПЛ.