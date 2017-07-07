«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайзерслаутерном»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Определился соперник «Зенита»
по товарищескому матчу на втором летнем сборе.
По сообщению официального сайта петербургского клуба, им
стала команда из второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн». Матч пройдет 8
июля в Германии и начнется в 19:00.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Зенит» одержал
первую победу под руководством Роберто Манчини, обыграв «Аустрию» со счетом
2:1.
Планировалось, что 8 июля «Зенит» проведет еще одну
товарищескую встречу в Австрии, но команда не смогла вовремя договориться с соперником.
Первый официальный матч в сезоне-2017/18 петербуржцы
проведут 16 июля в Хабаровске против СКА в рамках первого тура РФПЛ.
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