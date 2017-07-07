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Гол Витселя принес его команде третью победу подряд

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Фули» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Сунь Кэ и Аксель Витсель. У гостей голом отметился Эран Захави.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 28 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Гуанчжоу Фули» с 24 баллами занимает шестое место. Лидирует в чемпионате «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 37 очков.

Аксель Витсель в 2017 году провел 16 матчей за «Тяньцзинь» и забил в них три гола. 

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