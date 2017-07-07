Тимофей Мозгов: Мне очень понравилось в «Бруклине», они голоды до побед

Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал свой обмен из «Лейкерс» в «Бруклин».

- Мне очень понравилось в «Бруклине», что там все новое. Начиная от материальных вещей - зала, тренировочной базы, до тренеров, по которым видно, что у них есть желание, что они голодные до побед, хотят работать.

Не хочется «Лейкерс» обижать, но именно чего-то такого там и не хватало, опять же, время покажет, посмотрим, но пока мне все понравилось.