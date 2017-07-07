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Тимофей Мозгов: Мне очень понравилось в «Бруклине», они голоды до побед

Источник:  ТАССКомментарии

Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал свой обмен из «Лейкерс» в «Бруклин».

- Мне очень понравилось в «Бруклине», что там все новое. Начиная от материальных вещей - зала, тренировочной базы, до тренеров, по которым видно, что у них есть желание, что они голодные до побед, хотят работать.

Не хочется «Лейкерс» обижать, но именно чего-то такого там и не хватало, опять же, время покажет, посмотрим, но пока мне все понравилось.

Для клуба идеально было бы выйти в плей-офф. Но сейчас мы не знаем даже окончательный состав команды, по прошлому опыту в «Лейкерс» не буду давать прогнозов, - рассказал Мозгов.

В июне Мозгов перешел в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо российского центрового, «Лейкерс» обменяли также защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на драфте.

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