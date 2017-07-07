Александр Кожевников: В лице Зарипова в «Ак Барс» пришла серьезная помощь
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе форварда Даниса Зарипова в казанский «Ак Барс».
- Данис вернулся домой, мастерство у него сумасшедшее и для казанского клуба приход такого хоккеиста станет большим преимуществом. Таких игроков у нас в стране мало и в лице Даниса в «Ак Барс» пришла серьезная помощь. А для Зарипова это будет новый вызов. Для него нет разницы, с кем из партнеров играть, он сам - мастерюга. И думаю, что с приходом Даниса «Ак Барс» будет претендовать на высокие места, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».
Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.
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