Александр Кожевников: В лице Зарипова в «Ак Барс» пришла серьезная помощь

Федор Канарейкин: Полагаю, что Зарипову есть что доказывать в ближайшие два года

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о переходе Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».