Андрей Рябинский: С Дортикосом еще не вступали в переговоры, но вступим

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от боя Денис Лебедев - Марк Флэнаган.



- Соперник - острый, и хороший парень, для Дениса он подходит. Но это не такая битва, как с Муратом Гассиевым. В этом бою Денис должен быть посильнее соперника. С Дортикосом еще не вступали в переговоры, но вступим. Денис еще год-два вполне может выступать, - заявил Рябинский.

Поединок Лебедев - Флэнаган состоится 9 июля в Екатеринбурге.

Напомним, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос примет участие во Всемирной боксерской суперсерии, которая пройдет с сентября по май.

Денис Лебедев отказался от участия в этом турнире.

