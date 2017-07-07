Александр Кожевников: Не думаю, что адаптация у Нестерова и Григоренко пройдет быстро

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходах защитника Никиты Нестерова и форварда Михаила Григоренко ЦСКА.

- Это здорово и хотелось бы, что они раскрылись в России. Это хорошие и перспективные хоккеисты, посмотрим, как они будут играть в чемпионате КХЛ. Не думаю, что адаптация у них пройдет быстро, потому что надо привыкать к новым условиям. Оба - амбициозные ребята, и у них есть шанс за оставшееся до Олимпиады время доказать, что они достойны играть в сборной России, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Ранее ЦСКА объявил о подписании трехлетних контрактов с Нестеровым и Григоренко.