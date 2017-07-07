Главный тренер сборной Мексики отстранен на шесть матчей за ругань в адрес арбитров

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес судей во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 против Португалии.

Дисквалификация распространяется на все официальные матчи мексиканцев и вступает в силу с 8 июля, когда Мексика проведет первый матч на Кубке КОНКАКАФ-2017 против Сальвадора.

Напомним, в матче за третье место сборная Мексики проиграла Португалии со счетом 1:2. Голами отметились Пепе и Адриен Силва, который реализовал пенальти. Автогол на счету Луиша Нету.