Игорь Никитин: Сильный по именам состав – еще не команда

- Что скажете о новичках?

- Время покажет. Хотя какие там новички? Все ребята друг друга отлично знают.

- Тогда оцените в целом усиление вашей команды.

- Очень приличное! Пришли мастера высокого уровня. Но вот создать из них команду мне еще только предстоит.

- Согласны с утверждением, что у ЦСКА сейчас сильнейший состав в КХЛ.

- Еще раз подчеркну: состав – еще не команда! А если по списку фамилий, то да – один из лучших.