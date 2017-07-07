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Игорь Никитин: Сильный по именам состав – еще не команда

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об усилении армейской команды.

- Что скажете о новичках?
- Время покажет. Хотя какие там новички? Все ребята друг друга отлично знают.

- Тогда оцените в целом усиление вашей команды.
- Очень приличное! Пришли мастера высокого уровня. Но вот создать из них команду мне еще только предстоит.

- Согласны с утверждением, что у ЦСКА сейчас сильнейший состав в КХЛ.
- Еще раз подчеркну: состав – еще не команда! А если по списку фамилий, то да – один из лучших.


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