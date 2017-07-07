Игорь Никитин: Сильный по именам состав – еще не команда
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об усилении армейской команды.
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Что скажете
о новичках?
-
Тогда оцените
в целом усиление
вашей команды.
-
Согласны с
утверждением,
что у ЦСКА сейчас
сильнейший
состав в КХЛ.
-
Что скажете
о новичках?
- Время покажет. Хотя какие там новички? Все ребята друг друга отлично знают.
-
Тогда оцените
в целом усиление
вашей команды.
- Очень приличное! Пришли мастера высокого уровня. Но вот создать из них команду мне еще только предстоит.
-
Согласны с
утверждением,
что у ЦСКА сейчас
сильнейший
состав в КХЛ.
- Еще раз подчеркну: состав – еще не команда! А если по списку фамилий, то да – один из лучших.
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