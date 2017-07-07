Эркка Вестерлунд: Очень доволен тем, что «Салават Юлаев» подписал Федорова и Кокарева

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о предсезонной подготовке команды.

- Вы довольны новыми игроками, которые подписали контракты с командой?

- Да я очень рад, я думаю у нас очень хорошие, опытные игроки. У нас отличные игроки, но следующий этап – это стать хорошей командой.

- Кого из игроков вы знаете давно?

- Например, Йонаса Кемппаинена. Он был у меня в сборной Финляндии. Также знаю Филиппа Ларсена, я с ним уже работал в команде «Йокерит». Так что могу сказать, что мне они хорошо известны.

Я видел Скривенса в игре, но еще не знаком с ним. Но могу сказать, что он хороший вратарь. Доминик Кубалик из Чехии очень интересный молодой игрок, он очень талантлив. Я очень доволен подписанием Федорова и Кокарева из московского «Динамо». Это очень важные игроки для нас.

- Чего вы ждете больше всего?

- Как я уже ранее сказал, самое главное для нас, прежде всего, быть хорошей командой, уметь хорошо взаимодействовать между собой. Это мои самые большие ожидания.

- Вы сегодня наблюдали за тренировкой, которую провели Тарасов и Цулыгин. Что вы можете сказать об этом?

- Мы отлично работаем с Вадимом Тарасовым и Николаем Цулыгиным. Мы уделяем много внимания молодым игрокам, потому что нам надо решить, кто будет в команде и поедет на сборы в Финляндию.

У нас много хороших молодых игроков. Так что посмотрим и решим на следующей неделе, - цитирует Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, Эркка Вестерлунг возглавил «Салават Юлаев» 24 марта.

С 2003 по 2007 и в 2014-2015 годах он работал со сборной Финляндии.





