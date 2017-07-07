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Андрей Червиченко: Смолов никому не нужен за рубежом

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экс- глава «Спартака» Андрей Червиченко, высказал свое мнение, о том, будет ли Смолов играть заграницей.

- «Я думаю, что за рубежом он никому неинтересен, при его финансовых запросах – тем более. Помимо денежной части, я бы сказал, что на Западе не уверены, что российский игрок – это в принципе хорошо. У нас ментально другие игроки, они не готовы биться до последней минуты. Плюс нарушение режима, для наших футболистов, является нормой.

Когда человек расписан по всему телу, как если бы напали хипстеры с баллончиками на стену, это вызывает сомнения в его умственных способностях. На мой взгляд, человек с ясным мышлением, вряд ли разрисует себя как попуас...»

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