Андрей Червиченко: Смолов никому не нужен за рубежом

- «Я думаю, что за рубежом он никому неинтересен, при его финансовых запросах – тем более. Помимо денежной части, я бы сказал, что на Западе не уверены, что российский игрок – это в принципе хорошо. У нас ментально другие игроки, они не готовы биться до последней минуты. Плюс нарушение режима, для наших футболистов, является нормой.

Когда человек расписан по всему телу, как если бы напали хипстеры с баллончиками на стену, это вызывает сомнения в его умственных способностях. На мой взгляд, человек с ясным мышлением, вряд ли разрисует себя как попуас...»