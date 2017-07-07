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Юрий Семин: Корян нужен «Локомотиву», контракт с ним будет подписан

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб подпишет контракт с форвардом Аршаком Коряном.

- Аршак Корян «Локомотиву» нужен, контракт с ним будет подписан. Возвращение в «Локомотив» воспитанника команды – это тоже очень важный момент, - передает слова Семина «Р-Спорт».

Напомним, с февраля 2015 года Корян защищал цвета голландского «Витесса». В основном составе этой команды он провел три матча. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.

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