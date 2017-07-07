Чилийские болельщики потратили наибольшее количество денег на Кубке конфедераций

Обнародованы отчеты о расходах иностранных болельщиков во время Кубка конфедераций-2017.

Почти каждая третья (30% от общего числа) покупка на стадионах совершалась с использованием бесконтактных платежных инструментов, из них 20% платежей – с помощью мобильных устройств, таких как смартфоны и часы. Всего на матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017 в четырех принимавших его городах по кредитным картам было осуществлено почти 140 000 транзакций на сумму около 120 миллионов рублей. Средний чек составил около 867 рублей.

Самую большую статью расходов болельщиков на стадионах – 55% – составили счета за сувениры и спортивную атрибутику, на еду и напитки – 45%. На финальном матче было совершено в три раза больше транзакций, чем в среднем на всех матчах турнира. Помимо этого, самые большие траты пришлись на матчи с участием сборной России и за третье место. Доля расходов иностранных гостей составила 13%. Больше всего потратили держатели карт, выпущенных в Чили (24%), в Мексике (22%) и в США (18%).

Напомним, Кубок конфедераций прошел в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.

В финальном матче сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.









