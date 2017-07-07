Виктор Васин: Мы очень расстроились. Верили в то, что на Кубке конфедераций сборная может пройти дальше

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о реакции футболистов сборной России на вылет с Кубка федераций.

- Конечно, все мы очень расстроились. В сборной была отличная атмосфера, мы реально верили в то, что можем пройти дальше. Хотелось максимально продлить пребывание на Кубке, но, к сожалению, сделать это не удалось, - рассказал Васин.

Напомним, сборная России на домашнем Кубке конфедераций не смогла выйти из группы. Подопечные Станислава Черчесова обыграли новозеландцев, уступили португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

