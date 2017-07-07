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Главный тренер сборной Мексики дисквалифицирован на шесть матчей

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио дисквалифицирован на шесть матчей за споры с арбитром во время матча за третье место на Кубке конфедераций с португальцами.

В матче за третье место, который состоялся 2 июля на стадионе «Спартак» в Москве, мексиканцы в дополнительное время уступили команде Португалии со счетом 1:2.

На 120-й минуте встречи Осорио был удален за оскорбления и агрессивное поведение по отношению к арбитру. Он требовал от судьи затребовать видеоповтор спорного игрового момента в штрафной площади соперников.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать тренера на шесть официальных матчей и наказать его штрафом в размере пяти тысяч швейцарских франков. 

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