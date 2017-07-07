«Краснодар» нашел замену Смолову в Узбекистане

Форвард узбекского «Бунедкора» Элдор Шомурадов близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник близкий к краснодарскому клубу.

- Шомурадов - одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики. Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звездного игрока». В переходе Шомурадова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идет только о полноценном трансфере, - рассказал источник.

Добавим, что Шомурадов выступает за «Бунедкор» с 2014 года. За это время 22-летний форвард провел в составе команды 51 матч в различных турнирах и забил 19 мячей. В составе сборной Узбекистана Шомурадов дебютировал в 2015 году. С тех пор он провел в футболке национальной команды 18 матчей и забил шесть мячей.