«Кайзерслаутерн» – «Зенит». Матч отменен
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Товарищеский матч
между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменен в связи с решением немецкой
полиции, обусловленным мерами безопасности, сообщает официальный сайт
петербургского клуба.
Встреча должна была пройти 8 июля в немецком городе Гармиш-Партенкирхен.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Зенит» одержал
первую победу под руководством Роберто Манчини, обыграв «Аустрию» со счетом
2:1.
Первый официальный матч в сезоне-2017/18 петербуржцы
проведут 16 июля в Хабаровске против СКА в рамках первого тура РФПЛ.
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