Виктор Васин: Физически ЦСКА справится со всеми нагрузками

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о предсезонной подготовке команды Виктора Гончаренко.

- По работе на сборе видно, что ребята готовы к сезону, понимают, что придется играть через два дня на третий или через три на четвертый. Главное - обойтись на этом отрезке без травм, чтобы все болячки обходили нас стороной.

Футбол - такая игра, что где-то во время матча может «прилететь», и человек выбывает из строя. Вот этого бы не хотелось. А физически команда со всеми нагрузками справится, в этом я ни капли не сомневаюсь, - рассказал Васин.

Напомним, ЦСКА занял второе место в чемпионате России-2016/17 и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

