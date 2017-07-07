Игрок «Халл Сити» Дэвид Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в нашем клубе

Полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер поделился впечатлениями от работы на тренировках под руководством Леонида Слуцкого.

- Тренировки действительно хорошие, мы каждый день набираем форму и готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трех недель, но мы привыкаем к новым требованиям.

Слуцкий впечатлил меня и впечатлил всех в нашем клубе. Думаю, могу говорить от имени всех парней - мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним в предстоящем сезоне, - цитирует Мейлера портал Hullcitytigers.com.

Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был официально назначен на пост главного тренера «Халл Сити».