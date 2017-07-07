Хачанов проиграл Надалю на Уимблдоне

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли француженку Осеан Доден и немку Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:3 и вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде.

Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли француженку Осеан Доден и немку Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:3 и вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде.

Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работать Специально для «Советского спорта» итоги игрового дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.

Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.

Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+) Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Волейболисты сборной России проиграли Бразилии, а Слуцкий презентовал новую форму «Халл Сити». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.

Федерер вышел в третий круг Уимблдона Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.

Россиянин Михаил Южный не сумел пройти в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7.

Южный уступил канадцу Раоничу во втором круге Уимблдона Россиянин Михаил Южный не сумел пройти в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7.

Теннисный эксперт Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о том, как наказали Даниила Медведева за его поведение после матча с Рубеном Бемельмансом во втором круге Уимблдона.

Анна Дмитриева: Медведев искупил свою вину, ему назначили штраф Теннисный эксперт Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о том, как наказали Даниила Медведева за его поведение после матча с Рубеном Бемельмансом во втором круге Уимблдона.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона. Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой.

Кузнецова обыграла Макарову во 2-м круге Уимблдона Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона. Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой.

Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.

Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительниц Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра

Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона бросил судье встрече несколько монет.

Видео дня: Теннисист Медведев бросил судье несколько монет Российский теннисист Даниил Медведев после поражения бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона бросил судье встрече несколько монет.