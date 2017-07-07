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Хачанов проиграл Надалю на Уимблдоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдонского турнира от экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля. 

Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

Хачанов, посеянный на турнире под 30-м номером, выполнил 13 подач навылет и допустил 6 двойных ошибок. Ему удалось выиграть один гейм на подаче соперника.

Следующим соперником Рафаэля Надаля на турнире будет представитель Люксембурга Жиль Мюллер.

Напомним, ранее испанец дважды выигрывал Уимблдон (2008, 2010).

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
Третий круг

Матч

Надаль Р. (Испания) - Хачанов К. (Россия) - 6:1, 6:4, 7:6

Место и дата

07 июля 17:15, , Онлайн-трансляция



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