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«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» не смог добиться победы над хорватским клубом «Славен Белупо» в товарищеском матче. 

Матч игрался в австрийском городе Филлах.

На точный удар Луиса Адриано в концовке матча ответил Бруно Богожевич.

Клуб «Славен Белупо» занял седьмое место в последнем чемпионате Хорватии.

Напомним, 14 июля «Спартак» сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России-2017.

Матч

Спартак - Славен Белупо - 1:1 (0:0)

Голы

Адриано 54 (1:0). Богоевич 76 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров, Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Комбаров (Тигиев, 67), Ещенко (Петкович, 46), Попов (Ананидзе, 46), Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Промес (Нимели, 73), Адриано (Мельгарехо, 66), Зе Луиш (Бакаев, 46)

Место и дата

07 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция


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