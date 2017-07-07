«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо»

«Советский спорт» рассказывает, как на чемпионах России отразится включение ИФД «Капитал» в санкционные списки

Из-за санкций «Спартак» уже лишился спонсора. И это только начало

Из-за санкций «Спартак» уже лишился спонсора. И это только начало «Советский спорт» рассказывает, как на чемпионах России отразится включение ИФД «Капитал» в санкционные списки

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Владислава Безбородова на матч за Суперкубок России.

Андрей Будогосский: Безбородов рассудит матч Суперкубка, так как признан лучшим арбитром сезона Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Владислава Безбородова на матч за Суперкубок России.

Назначены арбитры матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».

Матч за Суперкубок России рассудит Безбородов Назначены арбитры матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».

Дубль Классона принес «Краснодару» победу над «Марибором» в товарищеском матче Футболисты «Краснодара» переиграли «Марибор» в контрольном матче со счетом 2:0.

Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии разгромил словенский «Доб» в контрольном матче со счетом 4:0.

Тульский «Арсенал» разгромил словенский «Доб» в контрольном матче Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии разгромил словенский «Доб» в контрольном матче со счетом 4:0.

Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»

Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре» Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.

«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака» Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.

«Советский спорт» сравнил, сколько человек успело посмотреть записи контрольных матчей с летних сборов клубов РФПЛ.

«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube «Советский спорт» сравнил, сколько человек успело посмотреть записи контрольных матчей с летних сборов клубов РФПЛ.