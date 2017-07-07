«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Спартак» не смог добиться победы над хорватским клубом «Славен Белупо» в товарищеском матче.
Матч игрался в австрийском городе Филлах.
На точный удар Луиса Адриано в концовке матча ответил Бруно Богожевич.
Клуб «Славен Белупо» занял седьмое место в последнем чемпионате Хорватии.
Напомним, 14 июля «Спартак» сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России-2017.
Матч
Спартак - Славен Белупо - 1:1 (0:0)
Голы
Адриано 54 (1:0). Богоевич 76 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров, Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Комбаров (Тигиев, 67), Ещенко (Петкович, 46), Попов (Ананидзе, 46), Фернандо, Самсонов (Глушаков, 46), Промес (Нимели, 73), Адриано (Мельгарехо, 66), Зе Луиш (Бакаев, 46)
Место и дата
07 июля 18:30, Спортплатц, Текстовая трансляция
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