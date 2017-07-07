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Виталий «v1lat» Волочай: Valve дали организаторам шанс честно рубиться друг с другом

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал изменение системы мейджоров по Dota 2.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Теперь Мажоры будут проводить «third party organizers», то есть те кто и проводил турниры раньше, только Valve будет им давать денег на призовой сверху и зачетные очки для попадания на ТИ8. Идеальное решение.

Понятное дело, что Perfect World (DAC) и Epic Events (Epicenter) будут опять проводить свои турниры с призовым 500к+ и не важно будут они иметь статус мажора или нет. Важнее не деньги в призовой, которые Valveе удваивают, а ИМЕННО ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ которые ты получаешь за выступлениях на минорах и мажорах. И это круто.

Кроме них, обязательно ESL и их серия Masters попробует получить статус Мажора, однозначно попробуют Старладдер с Айлигой и американцы. Вот одно мне интересно, VALVE будут давать статус Мажора ДО АНОНСА турнира или уже после?

То есть условный Дримхак СНАЧАЛА анонсирует турнир на 500000 и ждет решения Valve о присвоении статуса Мажора или наоборот? Я бы сделал именно так! Чтобы организаторы понимали, что мажор им не гарантирован, и не уменьшали свой призовой, когда узнают что им дали не Мажор а Минор.

В общем, системой я рад.

Прогноз

Мажоры : 3 

DAC, Epicenter, ESL Masters

Миноры: 8-10

ESL One (1-2), DreamLeague, SL-iLeague, Dotapit, MDL, Summit, Nanyang, кто-то из китайских оргов. Ну и минор в Перу было бы круто

Квалификации от всех 6 регионов на каждый турнир, условия для игроков должны быть хорошими. Valve молодцы, они дали организаторам шанс честно рубиться друг с другом, и это круто. К тому же турниры все будут важными. Все до единого. Кайф».

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