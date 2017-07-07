Александр Гацкан: «Ростов» в прошлом сезоне «успокаивали» красными карточками

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан уверен в том, что в прошлом сезоне его команде приходилось бороться с соперниками не только на футбольном поле.

- В этом сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идем, есть результат. И начали нас чуть «успокаивать». С «Зенитом» дали красную карточку просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две желтые. Там судья пенальти должен ставить, а он дает мне желтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками. Третья моя красная карточка - за фол на защитнике «Анжи» Гасанове.

Я - футболист жесткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, я не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон - это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше никогда не было. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом все нормально, просил меня не переживать, - рассказал Гацкан в HardCore Interview.