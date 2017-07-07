«Тосно» проиграл клубу из Сербии в товарищеском матче

«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Словении проиграл сербскому клубу «Чукарички» со счетом 1:3.

В составе команды из Ленинградской области отличился Евгений Марков. Новичок клуба Нуну Роша не реализовал пенальти. «Чукарички» в сезоне-2016/17 принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы. В чемпионате Сербии команда заняла девятое место.

Напомним, в прошлом товарищеском матче на словенском сборе «Тосно» обыграл «Динамо» Загреб (1:0). Первый официальный матч в сезоне-2017/18 команда проведет 15 июля в Петербурге против «Уфы» в рамках первого тура РФПЛ.