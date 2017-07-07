«Тосно» проиграл клубу из Сербии в товарищеском матче
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
«Тосно» в
товарищеском матче на сборе в Словении проиграл сербскому клубу «Чукарички» со
счетом 1:3.
В составе команды из Ленинградской области отличился Евгений
Марков. Новичок клуба Нуну Роша не реализовал пенальти. «Чукарички» в
сезоне-2016/17 принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы. В
чемпионате Сербии команда заняла девятое место.
Напомним, в прошлом товарищеском матче на словенском сборе «Тосно»
обыграл «Динамо» Загреб (1:0). Первый официальный матч в сезоне-2017/18 команда
проведет 15 июля в Петербурге против «Уфы» в рамках первого тура РФПЛ.
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