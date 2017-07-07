Виталий Мутко: Не стоит драматизировать результат россиян в Мировой лиге и расстраиваться

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление мужской сборной России в «Финале шести» Мировой лиги.

- Не думаю, что сейчас стоит ориентироваться на этот результат. Федерация идет на эксперименты, на обновление команды. Многие лидеры сборной залечивают травмы. Пока не стоит драматизировать этот результат и расстраиваться.

В команде идет перенастройка, и когда это делать, если не сейчас? Специалисты и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) знают и видят, что нужно делать. Они готовят команду к следующим Играм, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Напомним, уступив сборным Канады и Бразилии, российские волейболисты не смогли выйти из группы.

