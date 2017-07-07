Хэмилтон оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Австрии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за смены коробки передач на своем болиде будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Австрии.
Согласно правилам, команды не имеют права менять коробку передач на автомобилях в течении шести этапов подряд. «Мерседес» обнаружил повреждение в коробке и принял решение сменить ее.
Трехкратный чемпион мира Хэмилтон после восьми этапов проигрывает 14 очков лидеру чемпионата Феттелю, в активе которого 153 очка.
В субботу на Гран-при Австрии пройдут третья свободная практика и квалификация.
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