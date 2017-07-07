Валерий Непомнящий: «Зенит» – фаворит чемпионата России? В трансферных делах – точно
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворитов предстоящего чемпионата России. Специалист включил в группу претендентов на золотые медали три клуба.
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«Зенит» – фаворит предстоящего
чемпионата России?
– Фаворит в трансферных делах – это точно. А что до спортивной составляющей, надо смотреть. «Спартак» не так активен, но у него есть амбиции, есть желание повторить чемпионский путь. На мой взгляд, и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА сейчас в одинаковом положении. Они и возглавят гонку, - сказал Непомнящий.
Напомним, что чемпионат России стартует 15 июля.
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