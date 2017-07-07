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Итальянец Гулинелли будет тренером-консультантом ВК «Белогорье»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин заявил, что итальянский специалист Флавио Гулинелли будет работать тренером-консультантом в белгородском волейбольном клубе.

«Он будет работать тренером-консультантом, мы подписали двухмесячный контракт. Речь идет не только о главной команде, а обо всей системе клуба - второй и третьей командах, детской спортивной школе. С его помощью мы хотим дать старт нашим молодым тренерам и игрокам, а так мы рассчитываем на собственные силы. Если потребуется, то продлим контракт с итальянцем», - сказал Шипулин.

Гулинелли имеет опыт работы в чемпионате России - он возглавлял уфимский «Урал» в сезоне-2013/14. Более года назад он тренировал сборную Египта. Последним местом работы 59-летнего специалиста на клубном уровне была итальянская «Мольфетта» в сезоне-2015/16.

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