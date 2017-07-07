Максим Власов: После победы над Чахкиевым жизнь усложнилась

Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал, как победа над Рахимом Чахкиевым осложнила ему карьеру.

– Что изменилось в вашей жизни и в карьере после победы над Рахимом Чахкиевым?

– Многие стали понимать, что я – сильный и опасный боксер. Не все хотят со мной встречаться. Плюсы тоже есть. Стали больше узнавать и следить, но в то же время искать соперников стало труднее.

– С этим связано то, что последние бои вы провели против Тамаша Лоди и Муссы Аджибу – не самых сильных боксеров?

– Конечно. Эти бои были нужны для того, чтобы я долго не простаивал и поддерживал боевой тонус. В ожидании серьезных поединков можно провести очень много времени. Нельзя проводить время, не боксируя.

Большое интервью с Максимом Власов считайте в субботу в 8:00 мск.